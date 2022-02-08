Улицу Февральской Революции закроют для транспорта почти на 2 года

Движение транспорта по улице Февральской Революции на участке от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади будет закрыто с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.
По сообщению пресс-службы мэрии Екатеринбурга, это необходимо специализированному застройщику «УГМК-Навигатор» для строительства многофункционального научно-производственного центра.
Горожан заранее просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и внимательно планировать маршрут передвижения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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