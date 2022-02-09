Вылет из Екатеринбурга в Сочи задержали из-за технической неисправности самолета

В Кольцово из-за технической неисправности самолета задерживается вылет рейса в Сочи. «Уральские авиалинии» уже подготовили резервный борт, на котором отправят пассажиров. Вылет состоится в течение ближайшего часа.

Рейс U6219 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Кольцово в 09:30. Пассажиры уже прошли регистрацию, но в последний момент выяснилось, что вылет откладывается из-за неисправности самолета.

«При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность. Резервный борт находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету. Отправка пассажиров к месту назначения состоится в течение часа», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным онлайн-табло Кольцово, вылет намечен на 11:20.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»