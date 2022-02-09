В Свердловской области 25% рыбы и морепродуктов в магазинах – бракованные

На Среднем Урале забраковали за год 2,4 тонны рыбы и морепродуктов – это 25% всей проверенной санитарными врачами продукции. Это и некачественные продукты, и сильно замороженные, и продукты с неправильно оформленными документами. Всего за год эксперты проверили более 9,7 тонн.

«Также было исследовано 2872 пробы рыбной продукции, из них каждая десятая оказалась неудовлетворительной: по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кроме того, во время проверок часто обнаруживалась чрезмерно замороженная рыба: когда льдом специально покрывают тушку для большего веса.

Роспотребнадзор советует при выборе рыбы обращать внимание на ее запах и внешний вид; на маркировку, соблюдение условий хранения и сроков годности.

«Свежая рыба обычно не имеет рыбного запаха. Яркий рыбный аромат – повод усомниться в свежести продукта. Чешуя должна быть влажной, а не сухой и ломкой. Жабры должны быть красные. Если рыба начала портиться, жабры сразу темнеют и их уже ничем не замаскировать. Исключение составляют осетровые с жабрами красно-бордового оттенка. Если рыбу часто замораживали и размораживали, ее жабры становятся серыми. Иногда жабры несвежей рыбы слипаются и покрываются слизью», – рассказали в ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»