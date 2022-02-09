Екатеринбургские депутаты за свой счет организовали вакцинацию 42 тысяч горожан

«Медицинская фракция» в Екатеринбургской думе подвела итоги работы за 2021 год. При помощи депутатов были организованы дворовые прививочные пункты – и этот формат оказался очень удобным для горожан. Также участники депутатской группы помогали больницам: потратили 15 миллионов рублей из личных средств на закупку медицинского оборудования и активно привлекали волонтеров.

Депутатский проект «Вакцинация от Covid-19 во дворах» стартовал 10 июня на Уралмаше. Тогда в помещении на улице Стачек, 55, медики за два часа привили 45 жителей. Опыт признали успешным и распространили на все районы города. Летом выездные прививочные пункты работали во дворах, в холодное время переехали в торговые центры и здания, которые предоставляют УК и ТСЖ.

«С июня по февраль наша небольшая «медицинская фракция» помогла провести вакцинацию и ревакцинацию 42 тысяч горожан. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем к лету привить 100 тысяч екатеринбуржцев. Думаю, нам под силу эта задача. Формат людям понравился: они записывались на прививку и приходили в пункт в определенное время. Все удобно и без очередей. Наша работа стала примером для других регионов страны», – отметил руководитель депутатской группы Алексей Вихарев.

Депутаты обратили внимание на то, что нужно усилить информационную работу с гражданами. Так как во время вакцинации в дворовых пунктах выяснилось, что многие люди случайно узнали о возможности поставить прививку рядом с домом. Вихарев идею одобрил и предложил обратиться за помощью в Гортранс, чтобы задействовать рекламные площади общественного транспорта.

Отдельно стоит вопрос помощи больницам. По словам Алексея Вихарева, сейчас медицинским учреждениям больше всего не хватает рабочих рук. Врачи также болеют в эпидемию, а волонтеров, готовых ухаживать за пациентами, недостаточно. Запросы по материально-технической базе тоже огромные: текущий ремонт помещений, нехватка медицинских средств и оборудования, устаревшие больничные блоки. За несколько месяцев депутаты медфракции потратили 15 миллионов рублей из личных средств для помощи подшефным больницам.

Например, ЦГБ № 23 подарили автомобиль для поездок врачей к пациентам на дом и отремонтировали рентген-кабинет. ЦГБ № 14 получила новый диагностический комплекс. Депутаты организовали благоустройство территории рядом с онкоцентром, закупили тонометры, ингаляторы, пульсометры для поликлиник в микрорайоне Компрессорном и поселке Исток. В ЦГБ № 7 приобрели 50 тысяч масок и перчаток, партию ПЦР-тестов, кислородный концентратор и шприцевой насос. Больница № 6 в Академической районе получила в подарок переносной холодильник для хранения вакцины «Спутник», СИЗы и гигиенические средства. В ЦГБ № 24 установили пандус и таблички для слабовидящих, организовали работу волонтеров. По просьбе врачей депутаты оплатили печать 500 тысяч бланков для заполнения медкарт. Алексей Вихарев поблагодарил за помощь Михаила Вечкензина, Дмитрия Николаева, Алексея Мещерякова, Елену Бондаренко, Виктора Сомикова и Анастасию Немец.

В состав медицинской фракции сегодня официально вступили еще шесть депутатов. Помимо Анастасии Немец, которая активно помогала депутатской группе в прошлом году, в ней будут Виктор Тестов, Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов и Антон Швалев.

Вихарев отметил, что новичкам нужно будет встретиться с главврачами больниц, которые находятся на их территории. «Пусть они составят список. Да, там будет огромный талмуд, но берите всю информацию. Будем обсуждать. Пока у нас нет бюджетного финансирования, но все может измениться. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддерживает нашу работу с самого начала существования медфракциии. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина тоже выразила нам поддержку. Чем больше будет неравнодушных граждан, тем лучше», – заключил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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