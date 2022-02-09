«Я переболел коронавирусом. Когда можно ревакцинироваться?» Отвечают врачи

У сотен тысяч жителей Свердловской области в феврале подходит срок повторной вакцинации от коронавируса: прошло полгода с момента первичной прививки. В то же время огромное количество людей прямо сейчас либо переболели, либо болеют Covid-19. Мы узнали у врачей: когда же после заболевания можно вакцинироваться.

«Я ставил прививку в конце июля 2021 года, делал две дозы «Спутника V». Собирался на ревакцинацию в начале февраля, но заболел. Тест на коронавирус был положительным. Но болел недолго, дня четыре. Сейчас уже все хорошо, симптомов нет. Но я не знаю, могу ли идти на прививку. Наверное, у меня еще есть антитела от болезни», – поделился житель Екатеринбурга Максим.

По его словам, в прививочном пункте одного из ТРЦ ему сказали, чтобы сам принимал решение.

В региональном оперштабе «Новому Дню» сообщили, что решение о повторной вакцинации после перенесенного коронавируса принимается строго индивидуально. «Лучше консультироваться с врачом в каждом конкретном случае», – добавили там.

Наше агентство поговорило с терапевтами двух городских больниц. Оба заявили, что прививаться можно.

«Ревакцинация для тех, кто переболел, проводится по тому же графику: раз в полгода. Наличие антител не является противопоказанием», – отметил терапевт горбольницы №3 Екатеринбурга.

Такое же мнение высказал и врач больницы №2: «Главное, чтобы на момент вакцинации никаких симптомов болезни уже не было, не было жалоб на плохое самочувствие. В таком случае сдавать дополнительные анализы не нужно», – говорит врач.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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