Яснарада и Ольгерд: как называют новорожденных в Свердловской области

В 2028 году в школы не придут Толики и Наташи, ведь эти имена практически не встречаются у детей, родившихся в 2021 году. Зато за парту сядут Ставр и Алтариана. Сотрудники ЗАГС Свердловской области назвали популярные имена детей, родившихся в 2021 году.

Как сообщила замначальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова, лидируют все же классические имена, хотя часто встречаются и достаточно необычные.

Так, самыми популярными именами мальчиков оказались Михаил, Артем, Александр, Тимофей, Лев, Марк, Роман, Алексей, Дмитрий, Матвей, Максим и Иван. «Хочу отметить, что Михаил и Артем с 2016 года держат пальму лидерства, ими часто называют новорожденных», – отметила Наталья Храмова.

У девочек популярными оказались имена Мария, София, Дарья, Алиса, Варвара, Екатерина, Виктория, Анна, Ева, Анастасия, Александра, Полина и Елизавета. «Это классика, имена благозвучны, сочетаются со всеми фамилиями и отчествами. Также для некоторых родителей важную роль играет, что такие имена носят святые, которые будут защищать маленькую обладательницу», – заключила спикер.

Также сотрудники ЗАГСа заметили, что детей начали называть редкими именами, которые в будущем могут набрать популярность:«Входят в моду имена с оттенком старины».

Редкими женскими именами, которыми уже начали называть детей, оказались Алексия, Кассандра, Мигина, Маниса, Мариетта, Даниэла, Атлантида, Нева, Николина, Павлия, Паулина, Стефания, Тая, Татиана, Эванжелина, Ерина, Элиса и Элита.

Среди мужских имен популярность набирают Енисей, Зевс, Кристиан, Марис, Мансур, Радмир, Рамир, Ратибор, Ролан, Сальвадор, Северьян, Серафим, Эльвир, Светозар, Самон, Стефан, Тархан, Филат, Феодосий.

А некоторые родители назвали своих детей очень необычно. «Такие имена, как мы говорим, выражают всю силу родительской любви», – пошутила Наталья Храмова.

В 2021 году появились на свет девочки, которых назвали Алтариана, Вильмира, Каусария, Сона, Штерна, Царина и Яснарада. Уникальные имена мальчиков – Ставр, Ольгерд, Ясномир и Александар.

Как отмечает замначальника ЗАГСа, многие имена начали выходить из моды и снова стали редкими, ведь родители практически не называют так своих детей. Этими именами у мальчиков оказались Анатолий, Аркадий, Борис, Архип, Виктор, Николай, Валентин и Валерий. А у девочек – Алевтина, Зоя, Светлана, Тамара, Валентина, Анфиса, Лариса и Наталья.

Также сейчас идет мода на короткие имена: Лика, Лола, Кен, Тор. И все больше родителей начали давать своим детям двойное имя: Афина-Николь или Максим-Богдан, это вошло в моду в 2019 году.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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