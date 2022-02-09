ЗАГС открывает отделы в роддомах. Теперь зарегистрировать брак можно сразу после родов

В трех больницах в Свердловской области ЗАГС открыл свои представительства. Теперь зарегистрировать брак или получить свидетельство о рождении можно прямо в медучреждении, после родов.

Как сообщила на пресс-конференции замначальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова, такой кабинет Ленинского отдела ЗАГС уже открыт в областном перинатальном центре (ул. Серафимы Дерябиной, 52) и в двух екатеринбургских перинатальных центрах (на Комвузовской, 3, и на Дагестанской, 3). В этом году отделения ЗАГС появятся в роддоме № 40 и в ОММ.

«Наличие таких кабинетов в медучреждениях сократит по времени получение свидетельства о рождении. Мама из больницы выходит уже с документом и может обращаться за назначением пособия, в поликлинику с ребенком, – пояснила Наталья Храмова. – Кроме того, если родители не успели заключить брак до рождения ребенка или они хотят установить отцовство, эта услуга доступна в стенах больницы».

В 2021 году в таких кабинетах ЗАГС было зарегистрировано 50% детей, родившихся в этих медучреждениях. В областном перинатальном центре зарегистрировали 1493 младенца, в центре на Комвузовской – 454, а на Дагестанской – 256 детей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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