В Екатеринбурге появятся четыре особо охраняемых парка

В Екатеринбурге может появиться еще четыре особо охраняемых природных территории местного значения. Проект такого решения поступил в муниципальную думу.

Как сообщили в пресс-службе ЕГД, речь идет о четырех парках: Хвойный (в границах улиц Латвийской – Хвойной – Локомотивной, в микрорайоне Компрессорном), парк имени Владислава Агафонова (пос. Совхозный), сквер на Вознесенской горке и сквер по улице Карла Либкнехта (на перекрестке с ул. Первомайской).

В ЕГД уточняют, что площадь Хвойного парка составляет 66,5 тыс. кв. метров. На территории находятся 80 видов дикорастущих сосудистых растений, проживают 29 видов птиц и 10 видов млекопитающих.

Площадь сквера на Вознесенской горке – 9,9 тыс. кв. метров. В границах сквера растут 15 видов деревьев (199 экземпляров), 5 видов кустарников и 24 вида дикорастущих травянистых растений.

Размер парка имени Владислава Агафонова – 12 тыс. кв. м. В нем растут сосны, которым от 80 до 120 лет. Примерно во второй половине ХХ века там посадили бальзамические тополя.

Площадь сквера по улице Карла Либкнехта составляет 4,6 тыс. кв. м. Культурный садово-парковый ландшафт состоит из специально подобранных деревьев и кустарников, которые имеют декоративную и эстетическую ценность. В границах сквера – 11 видов деревьев и 22 вида дикорастущих травянистых растений.

Сейчас проект по признанию этих объектов особо охраняемыми территориями проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого вопрос будет вынесен сначала на рассмотрение комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а затем – на заседание Екатеринбургской городской думы.

На сегодняшний день в перечне особо охраняемых природных территорий местного значения находится 18 объектов. В них запрещены самовольная вырубка деревьев и кустарников, капитальное строительство, проезд и стоянка транспортных средств, а также выгул животных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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