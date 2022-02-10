В Екатеринбурге турагенты похитили с мероприятия раритетную чашку из дорогого сервиза

В Екатеринбурге во время презентации туроператора TUI, посвященной летнему отдыху, пропала раритетная чашка из турецкого сервиза. Представители компании подозревают, что ее мог взять кто-то из турагентов – участников встречи. Если чашку не вернут, TUI обещает обратиться в полицию.

Как пишет портал TourDom.ru, презентация проходила 8 февраля, а уже вчера все ее участники получили необычную рассылку: «Добрый день, уважаемые коллеги! Вчера на мероприятии произошел очень неприятный инцидент. Пропала чашка из турецкого сервиза, имеющего очень большую материальную ценность. К сожалению, нам приходится обращаться ко всем участникам с просьбой вернуть ее. В противном случае мы будем вынуждены придать огласке данную ситуацию, воспользоваться записями с камер видеонаблюдения и обратиться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности».

В офисе TUI в Екатеринбурге инцидент комментировать пока отказались, надеясь урегулировать конфликт своими силами. Но источники «Нового Дня» подтверждают, что чашка действительно пропала, и этот инцидент сейчас активно обсуждается между сотрудниками туристических компаний.

«Это, конечно, неприятно, но вызвало шквал шуток в нашей среде», – отметил собеседник агентства.

Добавим, туроператор «TUI Россия» с прошлой весны принадлежит семье одного из крупнейших российских миллиардеров. Европейский холдинг TUI Group в марте 2021-го продал свою долю «КН-Холдинг», связанному с семьей Мордашовых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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