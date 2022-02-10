В ближайшее время новых консульств в Екатеринбурге открывать не планируют

В Екатеринбурге сейчас работает 17 дипломатических представительств разных стран – их количество не сократилось, несмотря на пандемию. Но новых консульств страны открывать пока не планируют, сообщил сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» представитель Министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов.

«Количество дипломатических миссий за время пандемии не изменилось, их на начало 2022 года остается 17. Но за прошлый год произошла плановая ротация некоторых консулов: Чехии, Вьетнама, Азербайджана, Украины, – рассказал Харлов. – Решения об открытии новых консульств на территории Свердловской области принимаются на уровне министерств иностранных дел стран. В ближайшей перспективе новых дипмиссий в Екатеринбурге открывать не планируется».

Нет пока и даты открытия консульства Казахстана в Екатеринбурге. О таком намерении ранее говорил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

«Мы были бы рады, если бы такое решение Казахстаном было принято. Но документов нам не поступало», – прокомментировал Александр Харлов.

Он также отметил, что города Свердловской области продолжают развивать побратимские отношения с городами других стран. В последнее время – преимущественно славянскими.

«Мы проводили анализ, и увидели, что желание сотрудничать среди славянских стран большое. В январе наш регион посетили разные делегации, были подписаны соглашения о побратимстве с муниципалитетами Словении, Франции. В очереди – муниципалитеты Болгарии, Черногории, Словакии», – добавил Харлов. По его словам, побратимские связи позволяют лучше развивать экономические связи между предприятиями городов двух стран, а на основе этого – и строить отношения между вузами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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