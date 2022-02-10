Число новых случаев Covid-19 в Екатеринбурге за сутки возросло на 540

За последние сутки в Екатеринбурге выявлено 1313 новых случаев коронавируса, что на 540 больше, чем накануне. При этом в целом по Свердловской области выявлено 5510 случаев, что на 396 меньше, чем днем ранее.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 268 517. Состояние 466 больных оценивается как тяжелое, 250 из них находятся в реанимации, в том числе 167 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 4 165. Выписано 835 человек. Общее число выписанных достигло 199 189.

За сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных ковидом, всего – 10 107.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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