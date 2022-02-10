«Мегафон» первым среди российских операторов запустил технологию VoLTE в роуминге

«Мегафон» запустил в роуминге технологию VoLTE, которая обеспечивает чистый звук во время разговора и позволяет одновременно общаться по телефону и искать информацию в интернете.

Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае. В «Мегафоне» подчеркивают, что запуск VoLTE никак не повлияет на стоимость услуг, поскольку технология не расходует интернет-трафик: звонки тарифицируются как голосовые соединения по условиям международного роуминга. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно активировать доступ в настройках смартфона.

«Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах, – прокомментировал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. – Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге».

Что касается VoLTE внутри России, технология стала доступна абонентам «Мегафона» во всех регионах в 2021 году. Сейчас более половины голосового трафика приходится именно на VoLTE.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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