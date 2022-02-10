Число бюджетных мест в вузах для иностранцев увеличат

30 тысяч бюджетных мест в российских вузах выделят для иностранцев к 2023 году. В университетах Екатеринбурга уверяют, что мест для российских студентов меньше не станет.

Как сообщил на пресс-конференции проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов, программу по увеличению бюджетных мест в России реализует государство. Так в 2022 году для талантливых иностранных студентов выделили 23 тысячи бюджетных мест, а в 2023 году выделят 30 тысяч мест для всех стран мира. Проректор по международным связям УрФУ Сергей Курочкин отметил, что «увеличение бюджетных мест для иностранцев не означает уменьшение бюджета для граждан РФ». «Это совершенно разные квоты», – пояснил Курочкин.

Сейчас в УрФУ бесплатно обучаются 411 иностранных студентов, которых всего в вузе около 4,5 тысячи. «На бюджетные места попадают только самые талантливые, большой конкурс. Остальные студенты обучаются либо по контракту, либо на местах целевого набора. У УрФУ заключен целевой договор с Монголией, мы обучаем студентов по нашим программам, а затем они отправляются туда. Договор заключен и с крупными российскими компаниями, куда студенты из Африки после окончания обучения едут работать по распределению», – пояснил Сергей Курочкин.

Иностранные студенты обучаются в нескольких вузах Екатеринбурга, в том числе в УрФУ, УрГЭУ, РАНХиГС, УГМУ и других. Роман Краснов отмечает, что наибольший интерес у студентов из-за рубежа вызывают технические специальности, медицина, IT, экономика, а также сервис и туризм.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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