Уральцы потеряли 25 миллионов рублей, вложив в ложные инвестпроекты под маркой «Газпрома»

Мошенники, работающие под маркой «Газпром-инвест», собрали с жителей Свердловской области уже 25 миллионов рублей. Лжеброкеры предлагают людям вложиться в выгодные инвестиции и получить большую прибыль, но исчезают с деньгами потерпевших.

Как рассказывают пострадавшие, они ведутся на рекламу некой платформы «Газпром-инвест» в интернете. Называя себя профессиональными брокерами, представители данной структуры предлагают вложить средства в ценные бумаги, которые якобы дадут большую прибыль, поскольку они связаны с добычей газа. Визуально и по названию «Газпром-инвест» отсылает потенциальных клиентов к «Газпрому», а также к «Газпромбанку», поэтому многие доверчивые инвесторы-новички поддаются на уловку. Однако на самом деле данная платформа не имеет никакого отношения ни к «Газпрому», ни к «Газпромбанку» и его инвестпроектам.

Последняя история с пострадавшими от рук лжеброкеров произошла вчера, как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В отделы полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два местных жителя: 44-летний мастер крупного металлургического предприятия и 46-летний машинист РЖД. Каждый из них рассказал похожую историю про «Газпром-инвест»: рекламу увидели в интернете, перешли по ссылке, ввели личные данные.

«С мужчинами связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить определенное количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, что их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Однако чтобы подержать наличность в руках, им предложили еще раз заплатить крупную сумму. С мастера потребовали 25 тысяч долларов (более 1,8 миллиона рублей, – прим. ред.), а с машиниста – более одного миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, как говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом потерпевшие «пожертовали» на процветание аферистов свыше двух миллионов рублей. Заявления в полицию не заставили себя долго ждать», – рассказал полковник Горелых.

Оба факта следственные органы полиции расценили как мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ.

И это – не единственные жертвы мошенников. Всего в лжеинвестиции «Газпрома» уральцы перечислили более 25 миллионов рублей. Чаще всего аферистам попадаются люди в возрасте от 31 до 66 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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