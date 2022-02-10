Раздельный сбор мусора и экономия воды: ЕВРАЗ внедряет новые экологические инициативы

Компания ЕВРАЗ ведет системную работу по снижению нагрузки на окружающую среду в регионах, где присутствуют ее предприятия. Масштабные экологические проекты уже реализуются в Нижнем Тагиле и Качканаре.

Как сообщили в компании, на Нижнетагильском металлургическом комбинате и Качканарском горно-обогатительном комбинате идет внедрение сортировки и раздельного сбора мусора. Это позволит сделать производство более экономичным и экологичным. В Качканаре пилотными площадками проекта стали здание управления ГОКа, фабрика окускования, цеха электротехнических лабораторий и подготовки производства. Там установили контейнеры для бумаги, картона и пластика. В ближайшее время они появятся и в других подразделениях.

На НТМК раздельный сбор мусора – пластика, бумаги и картона – организован уже во всех структурных подразделениях. В ближайшее время его сделают централизованным, для этого на территории управления подготовки производства организуют отдельный участок, где установят специальное оборудование, в том числе пресс для брикетирования отходов. Спрессованное вторсырье будут продавать через торги.

Сейчас многие цеха комбината сдают в переработку производственные отходы, благодаря чему удается сэкономить миллионы рублей.

«ЕВРАЗ уделяет большое внимание снижению нагрузки на экологию в регионах, где работают предприятия компании, – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Комбинаты в Нижнем Тагиле и Качканаре ежегодно модернизируют производство, улучшая производственные и экологические показатели. Старт проектов по сортировке и раздельному сбору мусора – еще одна важная природоохранная инициатива, поучаствовать в которой может любой сотрудник».

В отличие от металла, который давно научились перерабатывать и заново направлять в дело, бумагу и пластик часто отправляют на городские полигоны вместе с пищевыми отходами. Там они могут разлагаться несколько сотен лет, что наносит непоправимый вред природе.

Новые проекты помогут компании массово вовлечь сотрудников ЕВРАЗа в сортировку мусора, научат грамотнее и бережнее относиться к использованию бумаги, картона и пластика, что позволит также экономить природные ресурсы. Одна тонна бумаги может сохранить 10 деревьев, сэкономить 1000 кВт электроэнергии, 200 кубометров ионизированного кислорода для 30 человек. В прошлом году только от ЕВРАЗ НТМК было сдано в переработку более 30 тонн бумаги и картона и свыше 120 тонн пластика.

Еще один значимый экологический проект, который реализуется в Качканаре – снижение забора воды для производственных нужд из Нижне-Качканарского водохранилища. Затраты на его реализацию составят около 100 млн рублей.

Сейчас на КГОКе готовятся к возврату дренажных вод хвостохранилища в оборотный цикл предприятия. Для этого на хвостохранилище оснащают водосборный зумпф для дренажных вод, укладывают водовод для передачи воды в Выйский отсек, готовят трассу под ЛЭП. На объекте установят три мощных насосных агрегата. Весной 2022 года комплекс оборудования введут в работу. Благодаря этому в оборотный цикл предприятия ежемесячно будет возвращаться от 500 тыс. до 1,3 млн кубометров воды.

«Мы заинтересованы в улучшении экологической обстановки в Качканаре, – отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – Комбинат реализует проект для стабилизации уровня воды в Нижне-Качканарском водохранилище, что позволит сократить забор воды на 5-7 млн м3/год к середине 2022 года и на 11,7 млн м3/год к началу 2024 года. Также комбинат ведет проект по переходу на новую технологию складирования отходов производства, что позволит снизить забор воды в два раза».

Нижний Тагил, Качканар, Елена Владимирова

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