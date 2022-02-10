МЧС предупреждает уральцев о сильном снегопаде

ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что в пятницу, 11 февраля, в регионе ожидается сильный снег. Спасатели советуют свердловчанам соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких.

В частности, если снегопад застал вас за рулем, надо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), остановиться, включить аварийные огни и переждать. Пешеходам советуют обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, остерегаться оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла и других источников опасности.

О возникновении ЧП и необходимости оказания помощи жителей области просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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