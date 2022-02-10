Пять ресторанов Екатеринбурга попали в шорт-лист премии WhereToEat

Пять ресторанов из Екатеринбурга попали в шорт-лист премии WhereToEat. Это Cibo, Momo, Kitchen, «Горожане» и «Гастроли». В прошлом году в список финалистов попали только две точки – Momo и «Гастроли».

В лонг-листе премии этого года, напомним, были 37 екатеринбургских ресторанов, баров и кафе. Победителей назовут 22 февраля – жюри определит десять победителей из 100 номинантов по всей стране. Также призы получат лучший шеф, лучший сомелье, лучший официант, лучший обозреватель и человек, внёсший вклад в развитие ресторанного бизнеса. Премия, напомним, учреждена в 2013 году независимым сообществом ресторанных критиков и журналистов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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