Российских туристов заселили в Египте в пустой неработающий отель: нет ни еды, ни персонала

Туристов из Екатеринбурга заселили в пустой отель в Египте. Вместо «все включено» уральцы получили спущенный бассейн, закрытые рестораны и предложение ездить на завтрак, обед и ужин в другую гостиницу. Два дня Александра пыталась решить вопрос с принимающей стороной туроператора Anex Tour, но переселиться удалось только после публикации в соцсетях.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Александра Р., она забронировала тур через турагентство. Организатор поездки – крупный оператор Anex Tour.

«Нам в агентстве сразу предложили этот отель – Jaz Sharks Bay 4* в Шарм-эль-Шейхе. Не исключаю, что агент сразу знала про то, что отель не функционирует, потому что активно нам именно его предлагала. Но нам сказали: там все отлично – бассейны, красиво, all inclusive», – рассказала Александра.

Но когда 8 февраля девушка вместе с подругой и маленьким ребенком прилетела в Египет, их заселили в абсолютно пустой отель. Да, это был заявленный в ваучере Jaz Sharks Bay 4*, у которого на туристических сайтах отличные оценки и восторженные отзывы. Но... без единого постояльца и почти без персонала. По словам Александры, в отеле не работали ни бассейны, ни рестораны.

«Нам предложили или выбирать что-то из меню, чтобы приносили. Или ездить в соседние отели на завтрак, обед, ужин. Но элементарно: я утром встаю – мне негде взять воды попить. Ребенка негде покормить. Потому что в отеле закрыто все! И ни души», – рассказала девушка. Она, кстати, показала видео: в отеле действительно – ни души.

В первый же день туристы связались с гидом от принимающей стороны в Египте (партнеры Anex Tour), а также со своим турагентом в Екатеринбурге. Но ни с той, ни с другой стороны помощи добиться не удалось. «Гид только посмеялся: «Радуйтесь! Представьте, что весь отель – ваш», – говорит туристка.

Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки только после того, как Александра опубликовала несколько сторис в инстаграме и отметила на них официальный аккаунт туроператора Anex Tour. После этого с девушкой связались представители центрального офиса туркомпании и прислали ваучеры для переселения в другой отель.

«Но при этом гид нам сказал: переезжайте сами как хотите. В итоге мы вызвали такси, оплатили его. Сейчас уже в другом отеле и все хорошо, – говорит Александра. – Но нам испортили почти три дня отдыха из семи. Все были в стрессе, считая маленького ребенка. Я хочу, когда остыну, подать претензию оператору, либо обратиться в суд».

«Новый День» направил в пресс-службу оператора Anex Tour запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только ответ поступит, мы его опубикуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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