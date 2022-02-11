Снегопады на Урале продлятся все выходные

В ближайшие выходные дни возможно усиление снегопадов на территории Свердловской области. Всему виной входящий циклон с Атлантики. По прогнозам уральских метеорологов, 12 и 13 февраля температура воздуха ночью составит -11…-16 градусов, в дневное время -5…-10 °C. Ветер будет неустойчивым и слабым. В ночь на воскресенье на севере и на крайнем востоке Свердловской области возможны морозы до -27 градусов.

Снег прекратится только на следующей неделе. С 14 февраля ожидается кратковременное похолодание, температура воздуха опустится еще на 3-4 градуса. «Уральская зима ведет себя покладисто, обходится без экстремальных погодных событий», – отмечают в Уралгидрометцентре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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