В Екатеринбурге за утро случилось 20 ДТП

Снегопад в Екатеринбурге осложнил дорожные условия. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской ГИБДД, сегодня утром было зарегистрировано 20 мелких ДТП. Основная причина аварий – нарушение водителями правил дорожного движения. Пострадавших нет.

Накануне ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов в области. По прогнозам метеорологов, снег на Среднем Урале будет идти все выходные.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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