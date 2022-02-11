В 2021 году бизнесмены в пять раз реже жаловались на ковидные ограничения, чем в 2020-м

В 2021 году уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области получила в 5 раз меньше обращений, связанных с коронавирусными ограничениями. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

Такую динамику Елена Артюх связывает с тем, что 2020 год стал для бизнеса периодом «шоковой терапии», когда предприниматели столкнулись с абсолютно новыми для себя и жесткими вызовами. По сравнению с ним 2021 год, особенно его первая половина, был более-менее свободным от ограничений.

«Ковидные» жалобы вернулись в повестку бизнес-омбудсмена только в октябре-декабре, с повсеместным введением QR-кодов. «Слава богу, в связи с многочисленными просьбами бизнеса к концу года обязательные QR-коды почти везде были отменены. Бизнес смог вздохнуть и несколько восстановить клиентский поток», – отметила Артюх.

При этом она подчеркнула, что бизнес в Свердловской области очень разный. Сильнее всего коронавирусные ограничения ударили по тем малым и средним предпринимателям, которые напрямую зависят от платежеспособности населения – торговля, услуги, общепит, сфера развлечений, индустрия красоты и т.п. В начале января 2022 года аппарат бизнес-омбудсмена провел опрос предпринимателей, занятых именно в этих сферах. Из них две трети сообщили, что достичь доковидных оборотов пока не смогли, а одна треть – что обороты восстановились или даже показали небольшой рост.

Сейчас, когда началась волна «омикрона», страдают главным образом предприниматели, чья деятельность связана с детьми – это детские игровые комнаты в ТЦ, учреждения дополнительного образования, а также предприятия, поставляющие питание в учебные учреждения. Последним, по убеждению Елены Артюх, должна быть оказана помощь, так как в период дистанта они лишились существенной части заработка.

Елена Артюх также рассказала, что 2021 год не привел к резкому сокращению числа малых предприятий, но их структура заметно изменилась. На 10 января 2022-го в Свердловской области стало на 3401 юридическое лицо и ИП больше, чем на 10 января 2021 года. При этом юридических лиц стало меньше на 1637, а индивидуальных предпринимателей – больше на 5038. Число самозанятых за год увеличилось с 47 тысяч до 114 тысяч, это очень существенная динамика. «Это свидетельствует о том, что быть в бизнесе сложно, но небезнадежно,– считает Елена Артюх. – Люди активно ищут для себя свободные ниши. Уменьшение числа юридических лиц и рост числа ИП говорит о том, что бизнес сейчас не укрупняется, а наоборот, мельчает и дробится. Хорошая это тенденция или нет, надо еще понаблюдать в течение 2022 года».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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