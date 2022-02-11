«Мусорный» вопрос стал одним из самых больных для свердловских предпринимателей

В 2021 году свердловские предприниматели стали в 5 раз чаще жаловаться бизнес-омбудсмену Елену Артюх по вопросам, связанным с оплатой вывоза твердых бытовых отходов. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Сама Елена Артюх считает, что этот рост напрямую связан с особенностями 2020 и 2021 годов. В 2020-м предприниматели, с одной стороны, столкнулись с многочисленными коронавирусными ограничениями, но с другой – для них были введены самые разные меры поддержки, в том числе связанные с мораторием на взыскание задолженностей, в частности и по оплате вывоза ТБО. В 2021 году региональные операторы начали массово взыскивать долги с коммерсантов, в некоторых случаях – через арбитражный суд. Причем порой предприниматели даже не получали судебных документов и узнавали о процессах постфактум, когда в отношении них уже были возбуждены исполнительные производства.

Еще один аспект проблемы, который волнует предпринимателей, – это большая разница между платой за вывоз ТБО, начисленной по нормативу и начисленной по факту. По словам Елены Артюх, в некоторых случаях цифры различаются в десятки раз, что позволяет усомниться в обоснованности нормативов. «Это предмет нашего беспокойства», – заявила бизнес-омбудсмен и сообщила, что готовит обращение к губернатору с просьбой внести изменения в нормативно-правовые акты, по которым рассчитываются эти нормативы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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