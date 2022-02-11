В Свердловской области число вновь выявленных больных Covid-19 стабильно: 5796 человек за сутки

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 5796 новых случаев коронавируса – чуть больше, чем вчера, но меньше, чем в начале недели. В течение последних дней регистрируется примерно одинаковое количество вновь заболевших – это может говорить о том, что плато достигнуто.

По данным регионального оперштаба, большинство заболевших – в городах области. На Екатеринбург приходится только 1071 новый случай. В больницы за минувший день попали 519 человек.

«Состояние 481 из всех пациентов больниц региона оценивается как тяжелое, 270 из них находятся в реанимациях, в том числе 178 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 4 250. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе.

Отметим, что на ИВЛ сейчас примерно на 30-40 человек больше, чем неделю назад. За последние сутки от коронавируса скончались 10 человек, всего с начала пандемии – 10 117.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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