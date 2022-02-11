Рабочий, на которого упал металлический столб, отсудил у предприятия 600 тысяч

Житель Нижнего Тагила отсудил у бывшего работодателя 600 тысяч рублей за моральный ущерб.

Летом 2018 года подсобный рабочий строительной компании ООО «Юритер-НТ» получил травму: его придавило металлическим столбом, опорой линии электропередачи. В результате инцидента мужчина получил тяжелую травму головы и позвоночника, перенес несколько операций. Из-за травмы Станислав стал инвалидом третьей группы. Работодатель принес рабочему извинения, но материальной помощи не оказал.

Руководитель предприятия подписал акт, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ: металлический столб, который упал на рабочего, не был закреплен.

Станислав обратился в суд, летом 2021 года прокурор Тагилстроевского района попросил взыскать с «Юпитер-НТ» 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с компании 600 тысяч.

Станислав не согласился с этим, так как, по его мнению, моральный вред был куда серьезнее.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, оснований для увеличения суммы компенсации найдено не было, поэтому «Юпитер-НТ» выплатит Станиславу 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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