Лепят пельмени и учат Пушкина – как иностранные студенты приобщаются к русской культуре

Иностранные студенты академии госслужбы купаются в проруби, лепят пельмени под Новый год, а сейчас изучают творчество Пушкина.

Таким способом ребят из-за рубежа приобщают к русской культуре, когда они приезжают на подготовительные программы по изучению русского языка. Как сообщил «Новому Дню» испанец Самуэль из РАНХиГС, приехавший в Екатеринбург на подготовительный курс для изучения языка, сейчас в университете проходит пушкинская неделя, студенты читали произведения классика и устраивали поэтический вечер, где декламировали его стихи.

Начальник по международным связям филиала РАНХиГС Маргарита Медведева рассказала «Новому Дню», что преподаватели обучают студентов не только правилам русского языка. «Наши иностранные студенты купаются в проруби, отмечают все российские традиционные праздники, мы с ними вместе печем блины на Масленицу, лепим пельмени на Новый год, а на днях был Пушкинский вечер, – пояснила Маргарита Медведева. – Также мы знакомим их с праздниками: 1 Мая, 9 Мая, чтобы они проникались этим».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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