Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Сочи из-за незапуска двигателя

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был выполнить рейс U6321 по маршруту Екатеринбург – Сочи, вернулся на стоянку аэропорта Кольцово. Как объяснили в авиакомпании, причиной стал незапуск двигателя.

«Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в терминале аэропорта Кольцово, им будут предоставлены все услуги согласно ФАП. Неполадку мы планируем устранить в течение 1,5-2 часов», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В среду, 9 февраля, авиакомпания также перенесла вылет самолета из Екатеринбурга в Сочи. Тогда при запуске двигателя воздушного судна обнаружилась техническая неисправность. Пассажиров доставил в место назначения резервный борт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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