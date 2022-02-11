«Лыжня России» пройдет на девяти площадках Екатеринбурга

В Екатеринбурге завтра, 12 февраля, состоится всероссийская гонка «Лыжня России – 2022». Для любителей активного отдыха будут работать девять площадок. Но из-за эпидемиологических ограничений массового старта не будет. Организаторы устроят несколько забегов с 10:00 до 15:00, в каждом смогут принять участие не более 50 человек.

Для участия в «Лыжне России» необходимо зарегистрироваться на сайте http://oblsport.ru/ свердловского центра спортивных мероприятий. На онлайн-платформе можно выбрать подходящую для себя площадку и время старта. Лыжные забеги пройдут на следующих территориях:

– Преображенский парк в Академическом районе;

– лыжная база на улице Фролова, 54а;

– лыжная база «Локомотив»;

– на озере Шарташ (улица Отдыха, 111);

– детско-юношеская спортивная школа № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

– парк Маяковского (улица Мичурина, 230);

– стадион «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);

– «Детский стадион» (улица Бакинских Комиссаров, 13);

– лыжная база спортивной школы «Родонит» (улица Прониной, 35).

Все площадки оборудованы пунктами обогрева и теплыми раздевалками, на некоторых можно взять напрокат лыжи. В помещениях участников забега просят соблюдать масочный режим и пользоваться санитайзерами.

Также будет действовать онлайн-формат лыжной гонки, который опробовали в прошлом году. Участникам необходимо преодолеть дистанцию 2023 метра на любой лыжной трассе и зафиксировать свой результат на фитнес-трекере или спортивных часах. Записанный трек (скриншот, фото с экрана или уникальную ссылку на трек) нужно отправить на почту lrso2022@mail.ru (электронный адрес организаторов «Лыжни России – 2022» в Свердловской области) не позднее 23:59 13 февраля. Если преодоленная дистанция будет меньше 2023 метров, результат не засчитается. Итоговый сводный протокол любительской «Лыжни России» будет опубликован после обработки всех поступивших треков (но не позднее 1 марта 2022 года) на сайте ski66.ru и на сайте министерства спорта Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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