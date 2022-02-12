Академический район вышел на «Лыжню России» (ФОТО)

Сегодня, 12 февраля, в Преображенском парке Академического района состоялся забег массовой гонки «Лыжня России», в котором принял участие глава Екатеринбург Алексей Орлов.

«Лыжный спорт в Екатеринбурге очень популярен, и символично, что главная гонка проходит именно здесь – в Преображенском парке, ведь с этого года Академический заработал как полноценная восьмая административная единица. Здесь живут молодые, креативные, исповедующие здоровый образ жизни и любящие спорт люди. Огромное спасибо организаторам «Лыжни России» за приложенные усилия», – цитирует главу города пресс-служба администрации.

По традиции на лыжню вышли не только жители района, но и сотрудники его предприятий и учреждений – от научных институтов Уро РАН и Первой детской поликлиники до управляющей компании и самого застройщика.

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов рассказал «Новому Дню», почему сегодняшний спортивный праздник так важен и для него лично, и для всего коллектива компании, и для жителей района: «Нам давно уже нужно всем взбодриться, быть более активными, более выносливыми, более счастливыми».

По его мнению, таких праздников, как «Лыжня России», День города или Масленица, не может быть слишком много. «Мы же видим, насколько активное у нас население! – пояснил Сергей Ланцов. – Поэтому строить такой район, быть главным застройщиком и не быть вместе с населением – это неправильно. Так что мы его не балуем. Это как раз то, без чего не может существовать настоящий район, без чего не может и сам застройщик. Мы в своей работе ориентируемся на то население, которое у нас проживает, и формируем ту среду, которая ему необходимо. Наши жители – это, независимо от возраста и семейного положения, просто активные, жизнерадостные, идущие к переменам люди».

Добавим, что спортивная инфраструктура в Академическом активно развивается. Уже действует теннисный центр, созданы пришкольные стадионы и игровые зоны, завершается строительство Дворца дзюдо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»