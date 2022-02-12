«День пожирателей бывших» состоится в Екатеринбурге 14 февраля

Неоднозначную акцию запланировал Екатеринбургский зоопарк ко Дню всех влюбленных.

Горожане, затаившие обиду на своих бывших возлюбленных, могут символически «скормить» их животным. Показательные кормления пройдут в формате он-лайн.

«Идею мы подсмотрели у наших заокеанских коллег, техасского зоопарка Эль Пасо, – рассказали в пресс-службе зоопарка. – Любой желающий может назвать именем своего бывшего или своей бывшей таракана, и мы скормим его нашим животным в прямом эфире. «Ваш» таракан может попасть в цепкие лапы нашей семье сурикат или отправится на скорм рыбам. Прекрасная возможность улучшить своё настроение и принять участие в кормлении животных зоопарка. Кормовые тараканы являются обычным рационом для этих животных». Оставить заявку на участие в акции можно до 14 февраля по ссылке https://zoo.shkatulka-idei.ru/

Екатеринбург, Елена Владимирова

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