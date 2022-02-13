В Свердловской области выявлено 4 896 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки количество выявленных случаев Covid-19 изменилось незначительно и составило 4 896, в том числе в Екатеринбурге – 1064. Всего за время пандемии новой инфекцией заразились 284 165 раз.

Как сообщает областной оперштаб, состояние 508 госпитализированных оценивается как тяжелое, 296 из них находятся в реанимации, в том числе 194 – на аппаратах ИВЛ. Госпитализировано 4450 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. За сутки выписано 997 человек, всего – 202 078.

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных коронавирусом, с начала пандемии – 10 137.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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