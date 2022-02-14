Хуже, чем в Воронеже: Свердловская область – на 13-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни

Свердловская область по итогам 2021 года оказалась на тринадцатом месте в рейтинге регионов России по качеству жизни, в котором учитывают уровень доходов, рынок труда, демографию, медицину и еще многие факторы. Из соседей Средний Урал обогнала только ХМАО-Югра – она на восьмой строчке. Но выше оказались Татарстан, Самара и Воронеж.

Рейтинг качества жизни в регионах России подготовили эксперты РИА «Новости». При расчете среднего балла, по которому регион занимает ту или иную строчку, учитывались 67 показателей, отражающих все аспекты жизни в той или иной местности. Эксперты брали во внимание уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, экологические условия, здоровье, уровень образования и многое другое. Естественно, первые строчки рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область – с рейтинговыми баллами от 81 до 75 по убывающей. Остальные регионы набрали существенно меньше: Татарстан, который расположился на четвертой позиции, – уже 69 баллов. Краснодарский край (пятое место) – 67 баллов.

Свердловская область, по данным аналитиков, за последний год поднялась в рейтинге с 15-го на 13-е место. По совокупности факторов регион набрал в 2021 году 59 баллов (в 2020-м – 56,6). Средний Урал обогнали Белгородская, Ленинградская области, Ханты-мансийский автономный округ, Самарская, Нижегородская, калининградская и Воронежская области.

Другие соседи по УрФО оказались в рейтинге ниже: ЯНАО – на 15-м месте, Тюменская область – на 16-м, Челябинская – на 25-м, Курганская – на 77-м.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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