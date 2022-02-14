Водитель «Шевроле» погиб при лобовом столкновении с BMW (ФОТО)

Рано утром 14 февраля на улице Нескучной в Екатеринбурге столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб.

По сообщению пресс-службы городского ОГИБДД, ДТП случилось сегодня около 06:05. Водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем «BMW 523». 44-летний мужчина погиб на месте. Две женщины, его пассажирки, доставлены в ГКБ № 36 с травмами разной степени тяжести.

Водительский стаж погибшего составлял два года, к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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