«Губернатор как будто живет в параллельной вселенной»: уральцы остались недовольны поездкой Куйвашева в Нижний Тагил (СКРИНЫ)

Губернатор Евгений Куйвашев в минувшую субботу посетил Нижний Тагил, прихватив с собой депутата Госдумы Антона Шипулина. «Открывал «Лыжню России», проверил, как строят новую развязку, осмотрел базу «Аист», – бодро отчитался глава региона подписчикам в Instagram. Но в ответ получил новую порцию критики.

Тагильчане недовольны, что губернатор в своей поездке не уделил внимания реальным проблемам. «Проехались бы по больницам без предупреждения. Вот была бы красота», – написала cvetamironova. По словам подписчиков, заболевшие ковидом не могут дождаться помощи от врачей, поликлиники переполнены. Другие жалуются на ужасное состояние дорог и грязный городской воздух. Среди многочисленных сообщений есть крик души о постоянном росте цен на продукты. «Вы понимаете, что средняя зарплата свыше 58 тысяч рублей – это только в отчетах. А на самом деле в области объявлен конкурс выживания?» – возмущается olga_mymirnaya.

Многие подписчики высмеяли Куйвашева за «тяжелую работу». Несколько тагильчан заявили, что в условиях пандемии «Лыжня России» им неинтересна, но на мероприятие согнали бюджетников. «Такое ощущение, что наш губернатор живет в параллельной вселенной. У нас нищета, болезни, ограничения. У него наукоград, открытия туристического промышленного Урала, лыжни всякие», – отмечает ermine_ernestina.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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