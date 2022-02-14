Вилла в Сочи по цене турецких Rixos и Maxx Royal: вип-отдых на майские праздники обойдется минимум в миллион рублей

Пятизвездочные отели и виллы Сочи просят за неделю отдыха на майских праздниках от 600 тысяч рублей до полутора миллионов, и это даже не all inclusive. В эти же даты можно дешевле отдохнуть в премиальных турецких «пятерках» сетей Rixos, DoubleTree By Hilton и Maxx Royal, где встречаются номера и за 120 тысяч рублей.

Российские туристы, которые озаботились поиском отелей на майские праздники, приходят в ужас от цен на российском юге. Сейчас найти что-то в хороших отелях уровня 4* уже сложно: номеров остается все меньше. Если вы хотите подогреваемый бассейн и трехразовое питание, выбор сужается.

Россия: от 60 тысяч за санаторий до 1,5 миллиона за виллу с трехразовым питанием

Корреспондент «Нового Дня» попытался найти на Booking отель категории 4-5* на первой береговой линии с питанием «завтрак, обед, ужин» (all inclusive сервис для российских отелей даже не предлагает). Выпало всего шесть вариантов, где еще есть места на 1-8 мая на двоих взрослых. Самый дешевый – в санатории «Мыс Видный» 4* – там за недельный отдых просят 61 600 рублей. В цену номера, кстати, включено лечение: нервных расстройств, нарушения обмена веществ, а также заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем и соединительных тканей. Есть крытый бассейн и тренажерный зал.

Если лечение вам ни к чему, можно рассмотреть обычные отели, но стоить они будут дороже. Например, неделя в Lazur Beach Hotel Sochi (по-русски отель «Лазурь») в Адлере обойдется в 80 360 рублей за двоих. Кроме номеров и питания здесь ничего особо нет. Более похож на турецкие аналоги «Острова Спа Отель» 4*. С 1 по 8 мая отдых здесь стоит от 185 500 рублей. Есть спа-центр с открытым бассейном с подогревом, тренажерным залом и банями. Работают три бара и три ресторана, но системы «все включено» на май не предусмотрено. Гости также могут пользоваться удобствами санатория «Заполярье», где 8 бассейнов, теннисный корт, летний театр, аквапарк, детские площадки и детский клуб.

В категории «пять звезд» «Букинг» предложил всего два варианта, оба – виллы. Наиболее дешевая – «Вилла Здоровья by Rodina» в Сочи. Улучшенный номер 45 квадратных метров с кроватью king-size и пакетом велнес-услуг стоит от 644 100 рублей за двоих, полулюкс – от 877 тысяч рублей. «К услугам гостей частный пляж и сезонный открытый бассейн. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Каждое утро для гостей сервируют завтрак. В ресторане BSBC подают блюда европейской и русской кухни. В одном из баров или на расположенной на крыше террасе ресторана «Небеса» можно заказать коктейли», – говорится в описании отеля. В числе прочих удобств – частный кинотеатр, бильярд, теннис, баскетбольная и волейбольная площадки. Для перемещения по территории отеля гостям предоставляются гольф-кары.

Вариант подороже – Villa Ostrova. За домик с двумя спальнями (180 квадратных метров) просят 1 183 000 рублей. Улучшенная вилла – от 1,2 миллиона рублей. Питание тоже трехразовое, никакого «все включено» нет. В распоряжении гостей спа-салон и оздоровительный центр с крытым бассейном, фитнес-центром и хаммамом. В непосредственной близости от спа-отеля Villa Ostrova можно заняться пешим туризмом. Пляж «Русалочка» находится в 2,4 км от виллы.

Турция: от 55 тысяч за рядовую «пятерку» до 3 миллионов за люкс-виллу all inclusive

В Турции мы смотрели отели в районе Кемера. В поисковике Booking задали те же параметры, только с учетом того, что в турецких отелях везде есть all inclusive. Ищем отели 5* с 1 по 8 мая на двоих. Варианты начинаются от 55 тысяч рублей. Это рядовые «пятерки», без бассейнов с подогревом: просто шведский стол, бары, шаговая доступность моря. Отели классом повыше – от 100 тысяч рублей. Например, известная среди россиян Limak Limra Hotel & Resort Kemer 5* – 103 тысячи рублей за номер, FUN&SUN Family Comfort Beach 5* – 140 тысяч (но со скидкой можно взять и за 76 тысяч). Отдых в DoubleTree By Hilton Antalya-Kemer 5* обойдется в 121 тысячу рублей.

Даже самые люксовые турецкие отели стоят не намного дороже обычной «четверки» в Сочи, не говоря уже о виллах. Например, номера в Rixos Beldibi 5*начинаются от 159 тысяч рублей за двоих. В Rixos Premium Tekirova – от 273 тысяч рублей. Вилла в этом отеле (100 квадратных метров, бассейн, отдельный вход) – от 531 тысячи рублей, представительская вилла – от 1,2 миллиона.

Самый дорогой отель региона – Maxx Royal Kemer. Двухместный стандарт – от 780 тысяч рублей, 100-метровый люкс – от 1 миллиона рублей, вилла с тремя спальнями – свыше 3 миллионов рублей за неделю. На территории отеля есть частный пляж, теннисный корт, ночной клуб, комната для игр, аквапарк и так далее. Сотрудники организуют развлекательные мероприятия. На территории и в окрестностях можно покататься на каноэ и посетить аквапарк. Maxx Royal Kemer славится разнообразной кухней и десертами. Скорее всего, на майских праздниках здесь будут выступать российские и зарубежные звезды.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»