У заболевших коронавирусом просят данные о площади их квартир

У жителей Екатеринбурга, заболевших коронавирусом, стали запрашивать данные об их жилье – а именно, сколько квадратных метров в квартире или доме, где проживает зараженный. «Мы переболели всей семьей – я, муж, ребенок. И вот из детской поликлиники утром позвонили и спрашивают: «А сколько у вас квадратных метров в квартире?». Я даже сначала вопроса не поняла – причем тут площадь жилья и коронавирус. Оказалось, что они передают эти данные, как девушка из поликлиники мне сказала, в «санэпидстанцию», чтобы те пришли и провели обработку помещения после коронавируса», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Елена.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области агентству сообщили, что действительно такие обработки проводятся специальными вирулицидными препаратами силами Центра эпидемиологии и гигиены, а также других предприятий, которые выиграли конкурс минздрава на соответствующую деятельность.

Как удалось выяснить «Новому Дню», квартиры, где живут заболевшие коронавирусом, должны быть обязательно обработаны после выздоровления жильцов, и медучреждения обязаны передавать данные минздравовским подрядчикам, а те – предлагать людям соответствующую услугу. Причем бесплатно, вернее, за счет средств, которые выделил минздрав в рамках контракта. Эта практика де-юре работает с 2020 года, когда в регионе только появились первые заболевшие. Как выходит на деле, сказать сложно. «Мы болели осенью 2020 года коронавирусом, никто никаких обработок не предлагал и про метраж квартиры тоже не спрашивал. И от друзей, коллег, знакомых, кто переболел, я тоже такого не слышала», – уточнила Елена.

«Новый День» обратился в минздрав региона с просьбой прокомментировать, сколько квартир и домов было обработано за последние два года, сколько денег на это выделено и какие подрядчики получили контракты. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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