«Страстно поцеловаться на глазах у бывшего – 10 000 рублей»: 14 февраля на «Авито» появились новые услуги

Девушки, которые одиноки на 14 февраля, могут взять в аренду парня на «Авито». Цена на романтические услуги разная – от 1,5 до 50 тысяч рублей.

В Екатеринбурге перед Днем святого Валентина появилось несколько объявлений по предоставлению романтических услуг. Молодые люди готовы сходить на свидание за деньги или исполнить другие пожелания заказчицы или заказчика.

К примеру, Кирилл, чье объявление называется «Услуга парня на 14 февраля», готов сходить с заказчицей или заказчиком в кино за 1,5 тысячи, подарить букет за 5 тысяч или за 1,5 тысячи устроить романтик-фотосессию в своей машине.

Другой «парень по заказу» – Геннадий специализируется на фотосессиях, но предоставляет свои услуги только девушкам. Фото с его машиной стоит 2000 рублей, романтик-фото в салоне 2500 рублей, фото и видео в салоне под музыку заказчицы – 3000 рублей, а фото и с машиной, и с самим Геннадием – 4000 рублей. Фото машины молодой человек выложил, а вот свое почему-то нет.

У Константина, который тоже не опубликовал свою фотографию, список услуг еще интереснее. За 20 000 рублей парень может «засветиться в сториз», за 4000 – посидеть в ресторане. Подраться за заказчицу или заказчика Константин может за 30 000 рублей, а вот драка с бывшим выходит дороже – в 50 тысяч рублей.

Кроме того, на «Авито» представлен целый спектр услуг по поцелуям. В щеку для фото – 1000 рублей, в губы – 5000 рублей, страстно на глазах у бывшего – 10 000 рублей. Некоторые из молодых людей готовы работать только с девушками, но большинство готовы оказать услуги людям обоих полов и всех гендеров. Ни один из «заказных парней» не прикрепил к объявлению свою фотографию.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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