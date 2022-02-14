На Среднем Урале три дня подряд снижается заболеваемость Covid-19

В Свердловской области третий день подряд снижается суточная заболеваемость Covid-19. На 14 февраля выявлено 4592 новых случаев, в том числе в Екатеринбурге – 1001 случай. Накануне были госпитализированы 138 заболевших.

По данным регионального оперштаба, в больницах в тяжелом состоянии остаются 528 пациентов с коронавирусом (из них 205 подключены к аппаратам ИВЛ). В состоянии средней тяжести находятся 4 731 больной. Остальные пациенты лечатся амбулаторно. За сутки врачи выписали 1002 человек. Оперштаб также подтвердил еще 10 случаев смерти от Covid-19. За время пандемии в Свердловской области от болезни скончались 10147 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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