Глава Богдановича заразился коронавирусом после тренинга с губернатором

Глава города Богдановича Павел Мартьянов сообщил о положительном тесте на коронавирус. «Хоть в список дел не входил больничный, я вынужден дистанцироваться», – отметил он.
Мартьянов, как и другие главы муниципальных образований региона принимал участие в тренинге с губернатором Евгением Куйвашевым. Мероприятия проходили в правительственном санатории «Гранатовая бухта» на прошлой неделе.
Екатеринбург, Елена Сычева
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