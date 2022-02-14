С начала года коронавирус обезвредили в 73 тысячах квартир

В Свердловской области с начала года провели санитарную обработку 73 тысяч квартир, где живут зараженные Covid-19. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Это 93% от подлежащих обработке», – уточнили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый День», выяснилось, что в регионе с 2020 года обязательно проведение санобработки в квартирах, где живут заболевшие коронавирусом. Контракты с подрядчиками заключает минздрав Свердловской области, владельцы жилья не платят за обработку вирулицидными препаратами, средства на это выделяет бюджет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»