В Верхней Салде завершено строительство производственного корпуса завода железнодорожных колес

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и группой «Рейл Сервис», завершила строительство основного производственного комплекса завода по изготовлению железнодорожных колес в Особой экономической зоне «Титановая долина». В феврале на предприятие поступит основное технологическое оборудование для участка механической обработки колес.

Реализация проекта идет по графику. Для возведения основных корпусов и административно-бытового комплекса использовано около 3 тысяч тонн металлоконструкций. Параллельно ведется монтаж инженерных сетей: подводятся водоводы, канализация, электроснабжение, газопровод, начата внутренняя отделка помещений, монтируют мостовые краны. В феврале для монтажа на готовые фундаменты поступит первая из трех линий механической обработки колес. Каждая автоматизированная линия состоит из четырех станков и системы загрузки заготовок железнодорожных колес. Помимо прочего, на площадку поставлено оборудование водоподготовки, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

В конце января на площадке с инспекционным контролем побывала делегация поставщика оборудования из Австрии ANDRITZ Metals. Специалисты высоко оценили уровень готовности фундаментов для монтажа оборудования кольцевой нагревательной печи и участка термической обработки колес.

Инвестиции в строительство завода на паритетных основаниях составили около 16 млрд рублей, будет организовано более 400 новых рабочих мест. Мощность создаваемого предприятия – 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на начало 2023 года.

Новое производство создается с применением передовых технологий и оборудования. Основные поставщики оборудования завершают его производство и в ближайшее время все агрегаты поступят на завод, отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа.

Новое предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу – сейчас ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, колесная продукция комбината широко известна и на мировом рынке. Сегодня будущие работники завода проходят обучение и стажировку на действующем производстве ЕВРАЗ НТМК. Это слесари-ремонтники, технологи, электромонтеры, дефектоскописты, контролеры ОТК, вальцовщики, операторы постов управления, станков с ЧПУ и машинисты кранов.

Напомним, старт строительству нового завода на площадке в Верхней Салде в мае 2021 года дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд, владелец РЕЙЛ СЕРВИС Сергей Гущин, начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.

Верхняя Салда, Елена Васильева

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