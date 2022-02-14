На Среднем Урале эпидпорог по ОРВИ превышен на 155% – болеют маленькие дети

В Свердловской области начался спад заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю был зарегистрирован 76421 случай респираторно-вирусных инфекций (к ним также относится Covid-19). Эпидпорог в регионе превышен на 155,1%. В структуре заболеваемости 27% занимают дети, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Чаще всего болеют малыши до двух лет, на втором месте – дошкольники от 3 до 6 лет, на третьем – дети в возрасте от 7 до 14 лет.

В Екатеринбурге случаев ОРВИ стало существенно меньше – 26 911 заболевших за неделю. Если в начале февраля в уральской столице эпидпорог был превышен на 244%, то на минувшей неделе – только на 59%. Самыми неблагополучными городами в области в статистике заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями стали Сухой Лог, Нижняя Салда, Дегтярск, Первоуральск, Ревда, Богданович, Полевской, Арти и Сысерть.

По лабораторным исследованиям, вирус SARS-CoV-2 доминирует. За неделю были обследованы 302 человека с признаками инфекций, и у 156 был обнаружен коронавирус.

При этом отмечается незначительное увеличение числа внебольничных пневмоний в Екатеринбурге и области. За минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 1338 случаев (выше уровня предыдущей недели на 12,07%), в областном центре – 590 случаев (на 6,69% выше уровня предыдущей недели).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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