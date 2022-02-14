В День святого Валентина 175 екатеринбуржцев отдали своих бывших на съедение сурикатам (ФОТО)

Своеобразно отметили День всех влюбленных в Екатеринбургском зоопарке. Там предложили всем желающим назвать кормового таракана именем своего бывшего возлюбленного или возлюбленной и написать обвинения в его (или ее) адрес). После чего тараканы были торжественно скормлены сурикатам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оригинальный способ справиться с негативными эмоциями от разрыва с любимыми выбрали 175 человек. Вот лишь несколько примеров сопроводительных писем: «Мариночка, тебе говорит спасибо Илья. Спасибо, что все это кончилось сейчас, лучше тратить деньги на животных, чем на тебя. Ты послужишь благому делу». «Таракан Сережа – большой обманщик, он жил со многими девушками, делая вид, что он очень хороший таракан, а точнее, не таракан вовсе!» А таракан Андрей «любил свою мамочку и карьеру больше меня!» А таракана Станислава заказала его бывшая подчиненная: «Он уволил меня, потому что ему было стремно со мной работать». «Ты могла бы быть счастлива, но ты не сделала прививку», – заявил еще один участник акции. «Татьяна, милая Татьяна! Ты лучшее, что было в моей жизни», – написал еще один романтик. «Таракан Виталик заказан за инфантильность, за дебильное поведение и игру в танчики!» – вынесла приговор еще одна девушка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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