У 40% заболевших коронавирусом на Урале по-прежнему обнаруживается штамм «дельта»

На штамм «дельта» сегодня приходится около 40% всех заражений коронавирусом в регионах Уральского федерального округа. Наибольшую опасность он представляет для людей без иммунитета к вирусу.

Такие данные опубликовала пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО, ссылаясь на Роспотребнадзор. «На штамм «дельта» приходится порядка 40 процентов заражений, что является фактором риска особенно для невакцинированных и ранее не болевших пациентов, у которых наиболее высокий риск госпитализаций», – говорится в сообщении.

За последнюю неделю в больницах УрФО дополнительно развернут 1908 коек в ковидариях, общий коечный фонд – почти 16 тысяч, из них 12,6% – в резерве, то есть свободные.

Абсолютный максимум по числу новых случаев коронавируса был зарегистрирован по УрФО 11 февраля – за сутки заболели 20 539 человек. После этого заболеваемость начала снижаться.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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