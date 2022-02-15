Зоозащитники бесплатно стерилизуют кошек и собак пенсионеров и инвалидов

Малообеспеченные жители Екатеринбурга смогут бесплатно сделать своим домашним питомцам операции по стерилизации. Это стало возможным благодаря тому, что Центр реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета выиграл грант по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных», сообщили в пресс-службе вуза.

Бесплатно кастрировать животное сможет любой горожанин, не имеющий возможности оплатить услуги ветеринара. Для подтверждения статуса нуждающегося подойдет удостоверение пенсионера, инвалида, многодетной семьи, а также любой документ, подтверждающий низкий доход. Записаться на операцию можно по телефону: +7-912-667-00-70.

По мнению уральских зоозащитников, это позволит внести большой вклад в решение проблемы бездомных животных.

«Девять лет мы выхаживаем, лечим и пристраиваем брошенных животных. За это время мы выявили самую частую ситуацию отказа от животного. Дело в том, что в период гормонального всплеска, вызванного естественным желанием размножаться, животные могут проявлять агрессию, метить территорию, издавать громкие гортанные звуки. А такое поведение своих любимцев выдерживают далеко не все. Выброшенные на улицу нестерилизованные животные сбиваются в бесконтрольные стаи и активно продолжают плодиться. К примеру, одна кошка за 1 год жизни может принести приплод до 12 особей. Даже если половина из них самки, то уже через 5 месяцев они также способны принести потомство. Тем самым количество животных возрастает в геометрической прогрессии! А между тем проблема легко решается простой процедурой – стерилизацией», – говорит Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ.

Размер гранта составил 1,7 млн рублей, еще 1,1 млн выделит сам центр. Планируется, что в течение года, до февраля 2023 года, сотрудники ЦРЖ проведут 240 операций по кастрации для питомцев малоимущих граждан и серию вебинаров по содержанию животных. По словам организаторов, низкая осведомленность населения о стерилизации животных и огромное количество мифов, существующих вокруг этой процедуры, приводит к бесконечному возникновению новых бродячих животных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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