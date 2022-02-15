На Среднем Урале ожидается потепление без снега

В Свердловской области минувшей ночью установилась морозная погода. В северных и восточных районах температура воздуха упала до -20 °C. Но похолодание будет кратковременным, обнадежили в уральском гидрометцентре. Уже с завтрашнего дня к Уралу начнет продвигаться теплый воздух Причерноморья.

«Вновь погода смягчится. Преобладающая температура во второй половине текущей и в начале следующей недели 18-21 февраля будет: ночью -6…-11 градусов, в низинах до -16, днем -1…-6 °C. Существенных осадков на этой неделе не ожидается, в начале следующей недели вероятен снег», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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