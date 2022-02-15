Работающих на удаленке сотрудников просят не выходить на видеосвязь в пижамах

Через два года после начала пандемии коронавируса многие работодатели выработали требования к внешнему виду сотрудников для общения по видеосвязи.
По результатам опроса, который провел сервис SuperJob, сегодня 12% работодателей требуют от персонала соблюдения дресс-кода во время созвонов в режиме видео на удаленке. В прошлом году подобные правила действовали в каждой десятой компании.
Дресс-код на удаленке чаще всего действует в компаниях среднего и крупного бизнеса (16 и 14% соответственно). Чаще других за внешним видом сотрудников, работающих из дома, следят банки: требования к дресс-коду действуют в 16% финансовых организаций. Реже всего подобные правила действуют в строительных организациях и IT-компаниях (6 и 8% соответственно).
Впрочем, обычно требования к дресс-коду сотрудников на удаленке достаточно мягкие: руководители просят соблюдать стиль casual и общие правила опрятности. Под запретом домашняя одежда и пижамы. Приветствуется появление в кадре в вещах с корпоративной символикой.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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