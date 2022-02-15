Тяжелых ковидных пациентов на ИВЛ стало больше

В Свердловской области за последнюю неделю увеличилось количество тяжело больных коронавирусом, в том числе пациентов на искусственной вентиляции легких. 10 февраля на ИВЛ было 167 человек, сегодня – уже 215.

Всего за последние сутки зарегистрировано 4844 новых случая коронавируса – это на 250 больше, чем вчера, но все-таки далеко от максимальных значений прошлой недели. В больницах стало больше «тяжелых» пациентов – 573 человека (10 февраля было 466). В реанимации сейчас лежат 303 пациента, из них 215 – на ИВЛ, сообщает региональный оперштаб.

За сутки зарегистрировано 7 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии –10 154 случая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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