Замгубернатора Швиндт рассказал, на что потратят федеральные миллиарды

Свердловская область подготовила заявку на получение второго крупного инфраструктурного кредита из федерального бюджета. Чиновники надеются получить не менее 12 млрд рублей.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замгубернатора Сергей Швиндт. По его словам, в областном правительстве и в мэрии Екатеринбурга уже есть понимание, на что можно будет потратить эти деньги. Это дальнейшее развитие района ВИЗ-Правобережный, реконструкция улицы Татищева, строительство двух детских садов – в ЖК «Изумрудный бор» и микрорайоне Солнечный, а также строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Истоке. Всего на эти цели потребуется 10-15 млрд рублей.

Также Швиндт сообщил, что сегодня в область поступил первый транш из предыдущего инфраструктурного кредита. Его общий объем – 11,9 млрд рублей, пока Москва перечислила 310 млн рублей. Первый кредит планируется потратить на строительство губернаторского лицея в Солнечном. «Это школа нового формата, школа будущего, мы долго работали над проектом, – рассказал Швиндт. – На сегодня проект прошел госэкспертизу. Средства на него будут выделяться в течение двух лет».

Следующий проект, который будет профинансирован из первого кредита, это взрослая поликлиника на 1200 мест в Академическом районе. «Люди очень ее ждут, перспективы у района громадные. В этом году начнем строить, в 2023 закончим», – отметил чиновник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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