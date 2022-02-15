Спрос на прививку от Covid-19 упал, но мобильные пункты закрываться не будут

В Екатеринбурге продолжают работать мобильные пункты вакцинации, но в почти никого нет. Люди приходят только на ревакцинацию и в основном в выходные дни.

Мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Гринвич» практически пуст в обеденное время. Как сообщил «Новому Дню» охранник Александр, в последнее время на прививку от ковида приходит очень мало людей. Вчера за весь день в «Гринвиче» привилось около 10 человек. По словам охранника, приходят в основном на ревакцинацию, поэтому в пункте пользуется популярностью «Спутник Лайт». Однако находятся и те, кто прививается двухкомпонентной вакциной.

«Сейчас еще много болеют, прививка поэтому не нужна. Если снова коды введут, будут очереди. Приходят на повторную больше в пятницу или выходные», – отметил Александр.

Как рассказали «Новому Дню» в местном оперштабе, пока работу мобильных пунктов в торговых центрах не планируют приостанавливать, однако сейчас большинство пунктов работает не весь день, как было осенью, а лишь по четыре часа.

В Екатеринбурге, помимо «Гринвича», прививки продолжают ставить в ТРЦ «Омега», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «Мега», ТЦ «Дирижабль», а также в аэропорту Кольцово.

Детской вакцины в торговых центрах, они поставить прививку от Covid-19 могут только в поликлиниках.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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