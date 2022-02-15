Северное полукольцо ЕКАДа отдадут концессионеру для реконструкции

Северное полукольцо ЕКАДа не отвечает современным требованиям и нуждается в реконструкции. Об этом заявил сегодня замгубернатора Сергей Швиндт, описывая ситуацию с расширением кольцевой дороги.

«В целом длина ЕКАДа – 92 км. Северное полукольцо, 47 км, начинали строить еще в 1992 году. В этом году мы планируем завершить южное полукольцо, замкнуть кольцо. Но если в южном будет шесть полос и пропускная способность увеличится, то северное полукольцо уже исчерпало свои возможности. Чтобы равномерно распределить поток, который движется вокруг Екатеринбурга, надо рассмотреть вопрос реконструкции. Проект это дорогостоящий, сразу таких денег у региона нет», – рассказал Швиндт.

Выходом из положения может стать заключение концессионного договора и привлечение частного инвестора, обязательно с федеральным грантом. По словам Швиндта, от ряда компаний уже поступили предложения по участию в проекте, но что это за компании – он не сказал. Концессионера будут выбирать по конкурсу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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